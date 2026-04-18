Usa-Iran buone notizie ma molte incognite | l?accordo fragile invita alla prudenza

Nelle ultime settimane si sono susseguite notizie positive nella regione del Medio Oriente, con una tregua ancora in corso tra gli Stati Uniti e l’Iran. Allo stesso tempo, Israele e Libano hanno annunciato un’ulteriore pausa nei loro conflitti, che coinvolge anche il movimento Hezbollah e durerà dieci giorni. Teheran ha inoltre comunicato che lo stretto di Hormuz rimarrà aperto, ma l’accordo resta fragile e molte questioni restano ancora da chiarire.

Buone notizie dal Medio Oriente. La tregua tra Usa ed Iran continua, Israele e Libano annunciano una loro tregua, che include Hezbollah, di 10 giorni e Teheran fa sapere che lo stretto di Hormuz è nuovamente aperto al traffico commerciale. Tutto a posto dunque, almeno per un po'? In realtà è bene restare prudenti. Cosa è successo? Apparentemente Washington ha deciso che, per chiudere questo disgraziato capitolo, bisognava esercitare una pressione talmente forte su Israele da costringere Benjamin Netanyahu ad accettare di proclamare una tregua della guerra in corso in Libano contro Hezbollah. Nessuno se lo aspettava, neanche il governo di Gerusalemme che il premier israeliano si sarebbe limitato ad "informare" a decisione presa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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