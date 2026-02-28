La base militare americana Nas Sigonella, situata a Motta Sant’Anastasia in provincia di Catania, ha diffuso un messaggio sui propri canali social chiedendo a tutto il personale e alle famiglie di mantenere la massima attenzione. La comunicazione arriva in seguito all’attacco degli Stati Uniti all’Iran, e invita a rimanere vigili in un momento di tensione crescente.

«Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie di rimanere vigili». È il messaggio diffuso sui canali social ufficiali della base militare americana Nas Sigonella, a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran. Secondo quanto si apprende, il livello di allerta all’interno della struttura è rimasto invariato e non sarebbe stato disposto alcun innalzamento. Tuttavia, nel messaggio si sottolinea che la vigilanza resta fondamentale per la sicurezza del personale e delle famiglie. “Mantieni un basso profilo” Sui social ufficiali viene invitato a essere «consapevole di ciò che ti circonda», a mantenere «un basso profilo» e a prestare attenzione in caso di presenza vicino a grandi raduni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sigonella invita alla vigilanza dopo l’attacco Usa all’Iran: “Attenzione”

Israele-Usa-Iran, se torna in scena Sigonella…Quando si parla di un confronto diretto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il nome di Sigonella torna sempre sul tavolo.

Leggi anche: Iran-Usa, prove di dialogo. Trump tra diplomazia e attacco: oggi vertice alla Casa Bianca

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sigonella invita.

Sigonella invita alla vigilanza dopo l’attacco Usa all’Iran: AttenzioneLa base militare americana rassicura: nessun aumento del livello di allerta, ma raccomanda prudenza a personale e famiglie ... gazzettadelsud.it

Sigonella, avviso dalla base Usa al personale dopo l'attacco all'Iran: «Restate vigili, ma l'allerta non cambia»Le raccomandazioni per i militari e i loro familiari includono l'invito a mantenere «un basso profilo» e a stare attenti a «grandi raduni inaspettati» ... lasicilia.it