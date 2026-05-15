La radioterapia oncologica rappresenta una parte importante del trattamento dei pazienti affetti da tumore. Recenti sviluppi hanno portato a miglioramenti nelle tecniche e nelle apparecchiature utilizzate, rendendo le terapie più precise e meno invasive. Le innovazioni tecnologiche permettono di indirizzare i raggi con maggiore accuratezza, riducendo gli effetti collaterali e migliorando la qualità di vita dei pazienti. Nonostante ciò, molte persone ancora temono questa procedura, anche se le evidenze dimostrano che si tratta di un trattamento sicuro ed efficace.

Perugia, 15 maggio 2026 – “La radioterapia oncologica, è una disciplina essenziale, fondamentale nel trattamento di pazienti oncologici. Ma purtroppo ancora non vi è consapevolezza di questo aspetto perché si ritiene che la radioterapia sia l’ultima possibilità terapeutica per un paziente oncologico. Invece è fondamentale che il cittadino conosca come può essere utilizzata per esempio nelle fasi iniziali di malattia, anche come unica opzione terapeutica, pure in alternativa alla chirurgia con i pazienti operabili per consentire un miglioramento della qualità di vita”. Lo ha detto la professoressa Cynthia Aristei, primario della sezione Radioterapia oncologica Unipg, in occasione dell’incontro che si è svolto in Comune per promuovono la campagna di informazione e prevenzione “Afas: Casa della prevenzione, della salute e dell’ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Radioterapia non deve far paura. “Passi avanti nelle terapie, macchinari sempre più sofisticati”

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