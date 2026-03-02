Chiara Ferragni vola ai Goya Awards e firma uno dei look più sofisticati di sempre

Chiara Ferragni ha partecipato ai Goya Awards indossando un abito molto sofisticato, considerato tra i più eleganti di sempre. La influencer italiana ha scelto un look che si distingue per raffinatezza e stile, attirando l’attenzione sul tappeto rosso. La sua presenza all’evento ha suscitato interesse tra i media, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo della moda internazionale.

Chiara Ferragni sceglie i Goya Awards per uno dei momenti moda più riusciti e lo fa con un look che parla la lingua dell’alta eleganza internazionale. Niente effetti speciali, niente sovrastrutture: solo una palette bianco e nero studiata al millimetro, una silhouette pulita e un equilibrio perfetto tra rigore couture e femminilità contemporanea. Un’apparizione che segna un punto preciso nel suo percorso stilistico e che sul red carpet spagnolo si distingue per coerenza, misura e presenza scenica. Chiara Ferragni ai Goya Awards: il bianco e nero diventa dichiarazione di stile Il primo impatto è quello della silhouette: verticale, pulita, quasi architettonica. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week: trasparenze audaci e seno in mostraChiara Ferragni è una delle più attese protagoniste della Milano Fashion Week. Alla sfilata di Roberto Cavalli la 38enne non delude le aspettative. Per il suo look griffato Fausto Puglisi, direttore ... gossip.it

“La mia canzone parla di una principessa moderna che scopre che il suo principe azzurro è se stessa. Ho 43 anni, non posso aspettare altro tempo per darmi importanza come essere umano. Faccio come dice Chiara Ferragni: sono la versione migliore di me. - facebook.com facebook