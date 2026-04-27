Le trattative tra il club e il portiere brasiliano sono in fase avanzata, con incontri e negoziazioni che si intensificano nelle ultime settimane. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per formalizzare il trasferimento, che sembra ormai imminente. La firma ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, segnando un passo importante per la rosa della squadra. La conclusione dell’accordo appare sempre più probabile.

Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeo Caos arbitri, veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti: la spaccatura dell’AIA! Cosa c’è dietro al caso Rocchi Moviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per Mariani FIGC, Buonfiglio ora si muove per il commissariamento, ma con prudenza! Contattati alcuni giuristi Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alisson Juventus, passi avanti concreti dei bianconeri: il portiere brasiliano è sempre più vicino

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