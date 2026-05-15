La rabbia di Sinner con la giudice per la pioggia a Roma | Cosa vuoi dire? Non posso decidere io

Durante la semifinale di tennis a Roma, il giocatore italiano ha manifestato tutta la sua irritazione rivolgendo parole dure alla giudice di sedia, Tourte, riguardo alla sospensione del match a causa della pioggia. Quando ha chiesto di interrompere il gioco, l’arbitro ha esitato e non ha dato una risposta immediata, suscitando la frustrazione del tennista. La discussione è avvenuta mentre il campo era bagnato, e il giocatore ha insistito per una decisione più rapida.

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