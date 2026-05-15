La rabbia di Sinner con la giudice per la pioggia a Roma | Cosa vuoi dire? Non posso decidere io
Durante la semifinale di tennis a Roma, il giocatore italiano ha manifestato tutta la sua irritazione rivolgendo parole dure alla giudice di sedia, Tourte, riguardo alla sospensione del match a causa della pioggia. Quando ha chiesto di interrompere il gioco, l’arbitro ha esitato e non ha dato una risposta immediata, suscitando la frustrazione del tennista. La discussione è avvenuta mentre il campo era bagnato, e il giocatore ha insistito per una decisione più rapida.
Sinner arrabbiato con la giudice di sedia Tourte durante la semifinale con Medvedev: l'azzurro chiede la sospensione per pioggia, l'arbitra tentenna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Yildiz: "Ho la Juve nel cuore. Chiedere a Vlahovic di restare? Fatto ma non è una cosa che posso dire io"
“Io posso solo dire che in quel momento dovevo fermare la partita”: quando Allegri cercò Rocchi e fu espulsoL’inchiesta che ha scosso l’Associazione italiana arbitri (Aia), con l’indagine su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale che si è autosospeso dopo...
ULTIME NOTIZIE: Jannik Sinner ha creato un momento che ha fatto piombare lo stadio nel silenzio totale durante gli Italian Open — e i tifosi non lo dimenticheranno mai In una partita ad alta tensione a Roma Open 2026, mentre iniziarono a sentirsi urla e po facebook
Sinner-Rublev vale la semifinale: l'esame russo per il sesto sigillo Masters 1000La rincorsa di Jannik Sinner alla sesta corona consecutiva a livello Masters 1000, nonché al primo sigillo sulla terra battuta del Foro Italico, si arricchisce di un nuovo capitolo tattico con l'incro ... msn.com
Mio figlio ha bullizzato un altro bambino oggi. Sono davvero arrabbiato. reddit
Questo no. Sinner esplode di rabbia, il campione sbotta cosìEsistono traguardi che superano la semplice cronaca sportiva per trasformarsi in un fenomeno di costume capace di unire un intero Paese sotto un'unica, ... thesocialpost.it