Durante una partita, l’allenatore ha dichiarato di aver chiesto l’intervento dell’arbitro Rocchi prima di essere espulso. L’inchiesta sull’Associazione italiana arbitri, aperta a seguito del caso che ha coinvolto il designatore Rocchi, ha portato quest’ultimo a autosospendersi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media anche nel fine settimana di campionato, con molte discussioni sui fatti accaduti in campo.

L’inchiesta che ha scosso l’Associazione italiana arbitri (Aia), con l’indagine su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale che si è autosospeso dopo il caso, continua a prendersi le prime pagine anche nel weekend di Serie A. E in tanti – dopo il caso che sta coinvolgendo Rocchi – stanno riportando alla luce una delle scene iconiche del calcio italiano degli ultimi anni: quando Massimiliano Allegri – oggi allenatore del Milan – fu espulso nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 2024, poi vinta dai bianconeri per 0-1. Negli attimi finali di partita, Allegri – allenatore della Juventus e furioso per alcune scelte arbitrali – fu espulso dopo essersi tolto la giacca e aver esclamato “ dov’è Rocchi? “, in riferimento al designatore arbitrale appunto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io posso solo dire che in quel momento dovevo fermare la partita”: quando Allegri cercò Rocchi e fu espulso

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