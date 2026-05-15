La Questura resta nel Castello La sede si potrà ammodernare

La Questura continuerà a operare nel Castello Visconteo per i prossimi novantanove anni, secondo un accordo firmato tra Prefettura, Questura, Comune e Regione. L’intesa garantisce la permanenza della sede storica all’interno della struttura, che potrà essere soggetta a interventi di ammodernamento. La decisione è stata presa per mantenere stabile la presenza delle forze di polizia nel sito e consentire eventuali aggiornamenti necessari per le attività di sicurezza e amministrative.

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