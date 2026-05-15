La Questura resta nel Castello La sede si potrà ammodernare
La Questura continuerà a operare nel Castello Visconteo per i prossimi novantanove anni, secondo un accordo firmato tra Prefettura, Questura, Comune e Regione. L’intesa garantisce la permanenza della sede storica all’interno della struttura, che potrà essere soggetta a interventi di ammodernamento. La decisione è stata presa per mantenere stabile la presenza delle forze di polizia nel sito e consentire eventuali aggiornamenti necessari per le attività di sicurezza e amministrative.
Intesa siglata tra Prefettura, Questura, Comune e Regione: il Castello Visconteo resta legato alla Questura di Lodi per i prossimi 99 anni. È stato sottoscritto ieri mattina in Prefettura l’atto di costituzione del diritto di superficie in favore del Demanio dello Stato per lo storico edificio cittadino che continuerà così a ospitare stabilmente gli uffici della Polizia di Stato. A siglare l’accordo sono stati il dirigente dell’ufficio tecnico comunale Giovanni Ligi, il questore Antonio Salvago e il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Parlagreco, alla presenza del prefetto Davide Garra e dell’assessore comunale agli Affari legali e al Patrimonio Marco Mascheroni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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