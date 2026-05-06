Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 quando si potrà indicare legge 104 per la scelta di sede

Il 20 aprile 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con la partecipazione della docente esperta Sonia Cannas, si è discusso degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo dei docenti. In particolare, si è parlato dei requisiti necessari e dei tempi in cui sarà possibile indicare la legge 104 per la scelta della sede di lavoro.

La priorità per la scelta della sede negli elenchi regionali si potrà inserire solo nella seconda fase delle immissioni in ruolo, cioè nella scelta della sede all’interno della provincia assegnata. Se la provincia attribuita coincide con quella di residenza del familiare assistito, il docente può usufruire della precedenza prevista dalla legge 104 per la scelta della sede. Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione LO SPECIALE Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? 1:50 – Quali sono i requisiti per inserirsi negli elenchi...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: ecco la BOZZA del Decreto. Quando sarà possibile iscriversi [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissi ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: posso partecipare anche se di ruolo o assunto in una scuola paritaria https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-2026-posso-partecipare-anche-se-di-ruolo-o-assunto-in-una-scuola-paritari - facebook.com facebook Elenchi regionali per il ruolo: chi è ammesso e chi resta fuori Non tutti gli esclusi sono senza tutela Possibili azioni legali per far valere i propri diritti Approfondisci: scuolalex.it/elenchi-region… Video: youtu.be/bPMgDm9YTMc #docenti #scuola # x.com