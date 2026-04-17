VIDEO | Inaugurata la nuova sede della questura di Catania

Nel giorno che segna il 174esimo anniversario della fondazione della polizia, è stata aperta al pubblico la nuova sede della questura di Catania. L’edificio si trova in viale Ulisse e ospita ora gli uffici che in precedenza erano situati in altre zone della città. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali. La nuova struttura si inserisce nel processo di riorganizzazione degli spazi destinati ai servizi di polizia nel territorio.

Nel giorno del 174esimo anniversario della fondazione della polizia, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede della questura di Catania, i cui uffici sono stati trasferiti in viale Ulisse n.8. Nell'arco di un biennio i locali sono stati ristrutturati ed adeguati alle esigenze degli agenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Inaugurata la nuova sede di Cisal CataniaUno spazio che rafforza la rete di rappresentanza e di servizi a disposizione di lavoratori, imprese e cittadini del territorio etneo In... Pontecagnano, inaugurata la nuova sede della Polizia MunicipaleSi è svolta ieri pomeriggio l'inaugurazione della nuova sede del Comando di Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano, trasferitosi ufficialmente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rastignano, inaugurata la nuova via del Paleotto; Inaugurata la nuova arteria per l'aeroporto: Un'opera strategica per la città; Nuova control room per i vigili ad Alessandria: Più sicurezza in città; Aeroporto più vicino: inaugurata una nuova strada a Brindisi. Olivia Rodrigo, il video di Drop Dead è ambientato a VersaillesC'è qualcosa di potentemente simbolico, nell'idea di Olivia Rodrigo che vaga tra gli specchi e le dorature della Reggia di Versailles. Non è solo uno sfondo lussuoso: è una dichiarazione d'intenti. tg24.sky.it NOLE – Inaugurata la nuova rotatoria sulla Sp2 (FOTO)Inaugurata la nuova rotatoria a Nole, ed effettuato un sopralluogo, per verificare l’impatto positivo sulla sicurezza della circolazione. È stata ... obiettivonews.it Buongiorno. È stata inaugurata stamattina la sede della nuova Questura di Catania al viale Ulisse 8, alla Circonvallazione. Presenti il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto #VittorioPisani, il Questore di Catania dott. #Giusepp facebook