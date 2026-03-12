Questo è papà per la festa del papà la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioni

Il 19 marzo 2026 a Messina sarà presentata un'anticipazione di “Questo è Papà”, un progetto culturale ed educativo dedicato al rapporto tra padri e figli. La iniziativa utilizza musica, arte, cinema e letteratura come strumenti per esplorare questa relazione e coinvolge diverse figure del panorama culturale locale. L'evento mira a promuovere un percorso di confronto e riflessione tra le nuove generazioni e le loro figure paterne.

In occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Messina la nuova anticipazione di "Questo è Papà", un progetto culturale ed educativo che mette al centro il rapporto tra padri e figli attraverso il linguaggio universale di musica, arte, cinema e letteratura. A guidare e rappresentare l'iniziativa sarà Davide Vinciprova, Presidente del MCF e ambasciatore del progetto, che negli ultimi mesi si è dedicato alla promozione della serie che verrà proiettata nelle sale cinematografiche nel 2027 e dei suoi valori, portando l'opera all'attenzione del pubblico e delle istituzioni culturali. La serie animata, ispirata al libro Questo è Papà, racconta con uno stile coinvolgente e accessibile ai più giovani il valore della presenza paterna, dell'ascolto e del dialogo tra generazioni.