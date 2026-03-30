La prof accoltellata da uno studente a Trescore | Salva grazie al coraggio immenso di un mio alunno
Una docente è stata accoltellata da uno studente di 13 anni lo scorso 25 marzo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La professoressa, attualmente in ospedale, ha scritto una lettera in cui ha ringraziato un suo alunno per averle salvato la vita grazie al suo coraggio. L'episodio ha suscitato attenzione a livello locale e ha portato alla luce le dinamiche dell'aggressione.
Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni lo scorso 25 marzo a Trescore Balneario (Bergamo), ha scritto una lettera dall'ospedale dove è ricoverata. La docente ha raccontato di un alunno che ha fatto scappare il suo aggressore, salvandola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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