La principessa ha trascorso l'ultimo giorno del suo tour in Emilia in un agriturismo sulle colline di Parma. Durante questa visita, si è dedicata alla preparazione dei tortelli d'erbetta, un piatto tipico della zona. La sua partecipazione si è svolta in un’atmosfera informale, con la principessa che ha cercato di seguire le istruzioni degli chef locali. Non sono mancate alcune difficoltà nel maneggiare gli ingredienti e nel rispettare le tecniche tradizionali. La giornata si è conclusa con una degustazione condivisa con gli ospiti dell’agriturismo.

L ’ultimo appuntamento del tour emiliano Kate Middleton lo ha passato in cucina. All’agriturismo “ Al Vigneto” di Barbiano di Felino, sulle colline di Parma, lo chef Ivan Lampredi le ha insegnato a preparare i tortelli d’erbetta: impasto, sfoglia tirata con la manovella, ripieno di ricotta fresca e bietole distribuito con la sac à poche. Poi la chiusura, e il taglio con la rotellina dentata. Non senza qualche intoppo. Kate Middleton e il Restorative effect. guarda le foto Le difficoltà di Kate Middleton con i tortelli. È stato lì che la rotellina le è scivolata di mano. Kate Middleton ha riso, insieme a tutti gli altri. Prima, mentre lavorava l’impasto, si era già scusata con Lampredi: « Mi dispiace, sono molto lenta ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa in un agriturismo sulle colline di Parma si cimenta con i tortelli d'erbetta. Ma le difficoltà non mancano

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