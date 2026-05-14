Durante una visita in Italia, la principessa Kate ha trascorso un giorno in cucina, preparando tortelli d’erbetta. Ha dichiarato che impastare le paste è un’attività terapeutica. Durante l’esperienza ha avuto un incidente in cucina, che ha suscitato un’ilarità generale e una risata. Al termine delle sue attività, ha salutato la platea con un “Arrivederci, grazie”. La visita si è conclusa il 14 maggio 2026 a Reggio Emilia, dopo due giorni di permanenza nel paese.

Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – "Arrivederci, grazie". La principessa Kate ha salutato così l'Italia al termine della sua due giorni di visita. Ha lasciato poco dopo le 15 l'agriturismo "Il Vigneto" di Barbiano di Felino, nelle colline parmensi, dove ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children incontrati nel suo tour. E si è diretta verso l' aeroporto di Parma per rientrare nel Regno Unito con un volo privato. Nell'agriturismo ha messo le mani in pasta, trasformandosi in una rezdòra per un giorno. "Dopo la creta ieri, oggi la pasta. È terapeutico impastare ", ha detto. Guidata dallo chef Ivan Lampredi si è poi dilettata nella preparazione dei tortelli d'erbetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate Middleton ‘rezdòra’ per un giorno, ecco i suoi tortelli d’erbetta: “Impastare è terapeutico”. L’incidente in cucina e l’allegra risata

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