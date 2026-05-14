Kate Middleton a Felino | la principessa ha preparato i tortelli sulle colline parmensi

Prima di tornare nel suo paese, la principessa ha visitato le colline parmensi e si è dedicata alla preparazione di tortelli, assumendo temporaneamente il ruolo di “rezdòra”. La visita si è svolta in un momento diurne, con la presenza di alcune persone locali che hanno assistito alla sua partecipazione nelle attività culinarie. La principessa ha trascorso alcune ore nel territorio, interagendo con gli abitanti e partecipando alle tradizionali pratiche di cucina della zona.

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Prima di ripartire per il Regno Unito, la principessa Kate ha fatto tappa sulle colline parmensi e per qualche ora si è trasformata in una vera “rezdòra”. La principessa del Galles ha visitato l’agriturismo “Al Vigneto” di Barbiano di Felino, dove ha partecipato a una cooking class dedicata alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere la principessa Kate Middleton: orari e spostamenti della principessaReggio Emilia, 12 maggio 2026 – La due giorni reale di Reggio Emilia sta per iniziare e fervono i preparativi per l’arrivo di Kate Middleton che... Kate Middleton in Italia, ecco i cibi che la principessa non ha potuto assaggiareIl ritorno internazionale di Kate Middleton passa dall’Emilia-Romagna, terra di sapori celebri in tutto il mondo ma anche scenario di un’accoglienza... Argomenti più discussi: Kate, la principessa dei bambini conquista tutti a Reggio Emilia. Sembra un'anima buona, ci ricorda Diana; Kate Middleton a Reggio Emilia, il programma del secondo giorno. Sorpresa: la principessa tirerà la sfoglia. Reggio Emilia, Kate Middleton diventa «rezdora» per un giorno e prepara la sfoglia fatta a manoDopo il pranzo in agriturismo e l’ultimo saluto alle famiglie del territorio, la principessa del Galles si è diretta verso l’aeroporto di Parma per il rientro a Londra, a Kensington Palace ... vanityfair.it Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il pranzo con l’erbazzone, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEOLa principessa del Galles accolta da ammiratori, bambini e autorità in piazza davanti al Duomo di Reggio Emilia. ilfattoquotidiano.it