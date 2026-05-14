Kate Middleton a Felino | la principessa ha preparato i tortelli sulle colline parmensi
Prima di tornare nel suo paese, la principessa ha visitato le colline parmensi e si è dedicata alla preparazione di tortelli, assumendo temporaneamente il ruolo di “rezdòra”. La visita si è svolta in un momento diurne, con la presenza di alcune persone locali che hanno assistito alla sua partecipazione nelle attività culinarie. La principessa ha trascorso alcune ore nel territorio, interagendo con gli abitanti e partecipando alle tradizionali pratiche di cucina della zona.
Prima di ripartire per il Regno Unito, la principessa Kate ha fatto tappa sulle colline parmensi e per qualche ora si è trasformata in una vera “rezdòra”. La principessa del Galles ha visitato l’agriturismo “Al Vigneto” di Barbiano di Felino, dove ha partecipato a una cooking class dedicata alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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