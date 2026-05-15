La Principessa del Galles ha trascorso due giornate a Reggio Emilia, attirando l’attenzione dei media italiani e internazionali. Il suo soggiorno è stato commentato positivamente da vari giornalisti, tra cui uno del Daily Mirror, che ha scritto di come abbia conquistato l’Italia durante questa visita. Le sue attività e incontri sul territorio sono stati ampiamente coperti, suscitando interesse tra i cittadini e i media locali. La sua presenza ha suscitato numerosi commenti sui social e nelle testate di informazione.

“That’s amore! Kate wins over Italy”, ovvero “Questo è amore! Kate conquista l’Italia ”. Con questo titolo, il giornalista del Daily Mirror Russell Myers è riuscito probabilmente a riassumere meglio di chiunque altro il senso delle due giornate della Principessa del Galles a Reggio Emilia. Perché la visita della futura regina britannica non è stato un semplice e formale royal tour tra strette di mano, fotografie e protocollo, ma qualcosa di più potente. Un incontro tra mondi che sembrano parlare la stessa lingua, fatta di infanzia, comunità e relazioni umane. Da una parte la Principessa, che negli ultimi anni ha trasformato la prima infanzia nella vera missione pubblica della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Principessa del Galles conquista Reggio Emilia e l’Italia

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Princess Catherine’s Emotional Clay Workshop in Italy Captivates Royal Fans

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