La Principessa del Galles riaccende l’attenzione sul Reggio Emilia Approach
Una figura pubblica di rilievo ha recentemente richiamato l’attenzione sul Reggio Emilia Approach, un metodo pedagogico sviluppato in Italia. Mentre l’interesse globale verso modelli educativi che uniscono apprendimento e benessere emotivo aumenta, questa persona ha manifestato interesse verso una delle esperienze più significative di quell’approccio. La scelta di focalizzarsi su questa metodologia evidenzia la sua rilevanza nel panorama educativo internazionale.
Mentre cresce a livello internazionale l’interesse verso modelli educativi capaci di integrare apprendimento, benessere emotivo e creatività, anche Catherine, Princess of Wales guarda all’Italia per approfondire una delle esperienze pedagogiche che hanno maggiormente influenzato l’educazione.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggioCome rivelato dalle pagine de Il Resto del Carlino, l’eccellenza scolastica italiana attira l’attenzione della corona britannica.
La principessa del Galles sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un progetto legato alla sua fondazione sull'infanzia Kate Middleton ricomincia dall’Italia e da ciò che le sta più a cuore: la prima infanzia.
Argomenti più discussi: La principessa Kate sceglie l'Italia per il primo viaggio all'estero dopo la malattia; Kate Middleton a Reggio Emilia. Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare; Kate Middleton a Reggio Emilia: la principessa del Galles in città per conoscere il Reggio Emilia Approach; Mamma malata di tumore scrive a Kate. E la principessa del Galles la incoraggia.
Secondo quanto rivelato dal biografo Christopher Andersen a Page Six, la principessa del Galles si sarebbe rifiutata di rivolgere la parola ad Andrea durante gli eventi familiari e le festività. E al concerto di Natale a Westminster si sarebbe fermamente oppo x.com
Perché Kate Middleton ha scelto proprio Reggio Emilia? Dietro la visita della Principessa del Galles c’è il Reggio Emilia Approach, il metodo educativo nato in città e oggi conosciuto in tutto il mondo. Ecco cos’è il modello educativo che ha acceso i riflettori inte facebook
La Principessa del Galles ha incontrato genitori e bambini all'Università dell'Est di Londra mentre avvia una nuova fase del suo lavoro sulla prima infanzia reddit