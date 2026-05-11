La Principessa del Galles riaccende l’attenzione sul Reggio Emilia Approach

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una figura pubblica di rilievo ha recentemente richiamato l’attenzione sul Reggio Emilia Approach, un metodo pedagogico sviluppato in Italia. Mentre l’interesse globale verso modelli educativi che uniscono apprendimento e benessere emotivo aumenta, questa persona ha manifestato interesse verso una delle esperienze più significative di quell’approccio. La scelta di focalizzarsi su questa metodologia evidenzia la sua rilevanza nel panorama educativo internazionale.

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Mentre cresce a livello internazionale l’interesse verso modelli educativi capaci di integrare apprendimento, benessere emotivo e creatività, anche Catherine, Princess of Wales guarda all’Italia per approfondire una delle esperienze pedagogiche che hanno maggiormente influenzato l’educazione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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