La prima volta di Ballerini che resta in piedi nonostante la pioggia
Durante l'ultima tappa della corsa, Jonathan Milan, atleta della Lidl-Trek, è riuscito a terminare la gara in piedi nonostante le condizioni di pioggia. La corsa si è conclusa con una volata difficile, influenzata da una caduta avvenuta in una curva scivolosa. Milan ha commentato subito dopo l’arrivo, definendo l’epilogo “assurdo” e sottolineando la difficoltà di competere in un percorso così condizionato dal maltempo. La gara si è svolta in un contesto complesso, con molte sfide legate alle condizioni atmosferiche.
Vedi Napoli e poi sbrocchi. «Mi sembra assurdo fare un arrivo così dice a caldo e senza mezzi termini Jonathan Milan, velocista Lidl-Trek, che mette piede a terra in una volata condizionata nuovamente da una caduta in una curva resa maligna dalla pioggia -. Difatti c'è stata la caduta: non capisco perché bisogna andare a cercare degli arrivi di tappa come questo, lo trovo semplicemente assurdo. Sarebbe stato pericoloso anche con l'asciutto». Sotto accusa per Milan la curva a U posta a 400 metri dalla conclusione, affrontata per poi percorrere il rettilineo finale che portava in Piazza del Plebiscito. Una curva in pavé che sotto la pioggia si... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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