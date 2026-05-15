Durante l'ultima tappa della corsa, Jonathan Milan, atleta della Lidl-Trek, è riuscito a terminare la gara in piedi nonostante le condizioni di pioggia. La corsa si è conclusa con una volata difficile, influenzata da una caduta avvenuta in una curva scivolosa. Milan ha commentato subito dopo l’arrivo, definendo l’epilogo “assurdo” e sottolineando la difficoltà di competere in un percorso così condizionato dal maltempo. La gara si è svolta in un contesto complesso, con molte sfide legate alle condizioni atmosferiche.

Vedi Napoli e poi sbrocchi. «Mi sembra assurdo fare un arrivo così dice a caldo e senza mezzi termini Jonathan Milan, velocista Lidl-Trek, che mette piede a terra in una volata condizionata nuovamente da una caduta in una curva resa maligna dalla pioggia -. Difatti c'è stata la caduta: non capisco perché bisogna andare a cercare degli arrivi di tappa come questo, lo trovo semplicemente assurdo. Sarebbe stato pericoloso anche con l'asciutto». Sotto accusa per Milan la curva a U posta a 400 metri dalla conclusione, affrontata per poi percorrere il rettilineo finale che portava in Piazza del Plebiscito. Una curva in pavé che sotto la pioggia si... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La prima volta di Ballerini che resta in piedi nonostante la pioggia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

J-Ax canta Italia Starter Pack - Domenica In Speciale Sanremo 2026

Sullo stesso argomento

La prima volta di Davide Ballerini. Chi è il canturino che ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: “Da anni inseguivo questo momento”Cantù (Como), 14 maggio 2026 – L’ultima curva, la caduta in gruppo che coinvolge tutti i favoriti alla vittoria e la strada del successo che,...

Zanardi, la prima volta che si alzò in piedi sulle "nuove gambe"Alex Zanardi è morto all’età di 59 anni, dopo una lunga lotta in seguito all’incidente in cui rimase coinvolto nel giugno del 2020 durante una...

? La prima volta di Davide Ballerini. Chi è il canturino che ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: Da anni inseguivo questo momento dlvr.it/TSXhXf #GirodItalia #DavideBallerini #Ciclismo #Vittoria #Cantù x.com

La prima volta di Davide Ballerini. Chi è il canturino che ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: Da anni inseguivo questo momentoIl corridore nato nel Comasco, classe 1994, è al primo successo in carriera ad uno dei grandi giri: Io, uno dei pochi a rimanere in piedi, in radio mi hanno detto 'vai vai'. Certe cose arrivano quand ... msn.com

Giro d’Italia, Ballerini: la prima volta non si scorda mai, vince la sesta tappa a Napoli. Eulalio resta in rosaIl corridore dell’Astana si impone in volata davanti a Stuyven e Magnier. Caduta nel finale per Groenewegen e altri corridori ... affaritaliani.it

Solo quella piccola pausa quando un ballerino è già visibile... reddit