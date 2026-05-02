Alex Zanardi è deceduto all’età di 59 anni, a distanza di più di tre anni dall’incidente avvenuto nel giugno del 2020 durante una staffetta di beneficenza in handbike. La sua morte segue una lunga degenza in ospedale, durante la quale ha combattuto contro le conseguenze dell’incidente. Il momento in cui si alzò in piedi sulle nuove gambe rappresenta uno dei ricordi più noti della sua vicenda.

Alex Zanardi è morto all’età di 59 anni, dopo una lunga lotta in seguito all’incidente in cui rimase coinvolto nel giugno del 2020 durante una staffetta di beneficenza in handbike. Alla cerimonia di premiazione per i Caschi d'oro del 2001, a soli 3 mesi dal terribile incidente in pista a Lausitzring in Germania dove perse le gambe, Alex emozionò il pubblico alzandosi in piedi, reggendosi sulle protesi. Sul palco a consegnargli il premio c’era Michael Schumacher.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi, la prima volta che si alzò in piedi sulle "nuove gambe"

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