La Polizia di Stato di Ravenna vince il quinto Trofeo interforze di tiro operativo
La Polizia di Stato di Ravenna si è aggiudicata la quinta edizione del “Trofeo Interforze di Tiro Operativo”, competizione tenutasi sabato 9 maggio presso il poligono del tiro a segno nazionale locale. La gara ha coinvolto diverse forze di polizia e si è svolta in un ambiente dedicato all’addestramento e alla prova delle capacità di tiro operativo. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove, che hanno visto protagonisti vari partecipanti provenienti da diverse articolazioni.
La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha vinto la quinta edizione del “Trofeo Interforze di Tiro Operativo”, che si è svolto sabato 9 maggio scorso al poligono del tiro a segno nazionale di Ravenna. Alla manifestazione hanno partecipato squadre della Polizia di Stato, della Guardia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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