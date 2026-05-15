La Polizia di Stato di Ravenna vince il quinto Trofeo interforze di tiro operativo

Da ravennatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Ravenna si è aggiudicata la quinta edizione del “Trofeo Interforze di Tiro Operativo”, competizione tenutasi sabato 9 maggio presso il poligono del tiro a segno nazionale locale. La gara ha coinvolto diverse forze di polizia e si è svolta in un ambiente dedicato all’addestramento e alla prova delle capacità di tiro operativo. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove, che hanno visto protagonisti vari partecipanti provenienti da diverse articolazioni.

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La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha vinto la quinta edizione del “Trofeo Interforze di Tiro Operativo”, che si è svolto sabato 9 maggio scorso al poligono del tiro a segno nazionale di Ravenna. Alla manifestazione hanno partecipato squadre della Polizia di Stato, della Guardia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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