La Polizia di Stato di Ravenna vince il quinto Trofeo interforze di tiro operativo

La Polizia di Stato di Ravenna si è aggiudicata la quinta edizione del “Trofeo Interforze di Tiro Operativo”, competizione tenutasi sabato 9 maggio presso il poligono del tiro a segno nazionale locale. La gara ha coinvolto diverse forze di polizia e si è svolta in un ambiente dedicato all’addestramento e alla prova delle capacità di tiro operativo. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle prove, che hanno visto protagonisti vari partecipanti provenienti da diverse articolazioni.

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