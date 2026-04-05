L' Abruzzo Under 17 di calcio è campione d' Italia | conquistato il Trofeo delle Regioni il quinto della sua storia

L'Abruzzo Under 17 di calcio ha vinto il Trofeo delle Regioni, conquistando il quinto titolo nazionale della sua storia. La finale si è giocata a Francavilla Fontana, dove la squadra ha battuto il Friuli Venezia Giulia per 4 a 0. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile della regione. La squadra aveva già ottenuto altri quattro titoli precedenti nel corso degli anni.

Un sogno che si realizza, ancora una volta, e 12 anni dall'ultimo trionfo quello della squadra guidata da mister Pasquale Villa. Con un netto 4 a 0 contro il Friuli Venezia Giulia il bellissimo percorso fatto ha ottenuto il suo coronamento. La soddisfazione del presidente Lnd Abruzzo Concezio Memmo e il plauso della politica L’Abruzzo Under 17 è per la quinta volta nella sua storia, campione: conquistato il titolo nazionale al Trofeo delle Regioni con un netto 4 a 0 contro il Friuli Venezia Giulia nella finale disputata a Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Un titolo che arriva a 12 anni dall’ultimo conquistato, quello del 2014 e che si aggiunge a quelli del 1982, del 1988 e del 1992. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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