Polizia di Stato | inaugurata a Lecce la terza edizione del Trofeo Barba 2026
Nel pomeriggio di ieri, nel corso delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale della terza edizione del
LECCE -?Nel pomeriggio di ieri, in concomitanza con le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, tenutesi nella mattinata, è stata ufficialmente inaugurata presso il Convitto Palmieri la terza edizione del "Trofeo Barba 2026".?La manifestazione, una mostra di.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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