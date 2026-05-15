Al Foro Italico si respira tensione in vista delle semifinali di singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2026, con due tennisti italiani che si avvicinano alla sfida. La pioggia prevista potrebbe complicare i programmi, creando ritardi e rischi di dover posticipare o rinviare le partite. La possibilità di disputare gli incontri in notturna si fa più concreta, ma le condizioni meteo continuano a preoccupare gli organizzatori e i giocatori. La situazione può influenzare la pianificazione dell’intero evento, già in fermento per l’attesa.

Cresce l’attesa al Foro Italico in vista delle semifinali di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026, che vedranno protagonisti ben due tennisti azzurri proprio come avvenuto nella passata edizione del torneo. Luciano Darderi (che prende di fatto il posto di Lorenzo Musetti rispetto al 2025) sfiderà il norvegese Casper Ruud, mentre Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Il programma odierno verrà aperto nella sessione pomeridiana dal match Darderi-Ruud, previsto sul Centrale non prima delle ore 15.30 (in precedenza si disputerà un doppio femminile alle 13.30), che stabilirà il nome del primo finalista. In passato l’italo-argentino e lo scandinavo non si erano mai incrociati, quindi questo sarà uno scontro diretto inedito a livello di circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La pioggia potrebbe far ‘arrabbiare’ Sinner: tra ritardi, pericolo notte e ipotesi rinvio

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