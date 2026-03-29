LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | arriva la temuta pioggia Ipotesi ritardo

Durante il match tra Sinner e Lehecka all’ATP Miami del 2026, è stata annunciata l’arrivo della pioggia, con possibili ritardi o cancellazioni. La partita potrebbe essere interrotta e ripresa in un secondo momento, mentre nel frattempo si seguono aggiornamenti sulla situazione meteorologica. La diretta continua a monitorare gli sviluppi, inclusi gli incontri di doppio tra ErraniPaolini e SinakovaTownsend, programmati dalle 18.

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