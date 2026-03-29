LIVE Sinner-Lehecka 6-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | primo set in controllo ma c’è di nuovo il pericolo pioggia!

Durante il match tra Sinner e Lehecka all’ATP Miami 2026, Sinner ha vinto il primo set 6-4 in 46 minuti. La partita si svolge sotto la minaccia di pioggia, che potrebbe interrompere gli incontri. I due tennisti stanno disputando un match equilibrato, con Sinner che ha preso un leggero vantaggio nel punteggio. La partita è in corso e il risultato potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Larga la risposta di rovescio di Lehecka. Sinner si aggiudica il primo set in 46 minuti. L’unica, vera insidia incombente sembra la pioggia. 40-0 Battuta vincente al centro dell’azzurro. 30-0 Lehecka rischia la risposta e la spara fuori con il diritto incrociato. 15-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’italiano. Attenzione, nuvoloni carichi di pioggia all’orizzonte. 5-4 Lungo il rovescio di Sinner. Lehecka ha annullato con la battuta due set-point. A-40 Ace al centro del n.22. 40-40 Altro serve&volley. Stavolta la volée di diritto è pessima e finisce in rete. A-40 Serve&volley del ceco, che chiude con la volée di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Lehecka 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo set in controllo, ma c’è di nuovo il pericolo pioggia! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Moutet 6-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo set in totale controllo LIVE Sinner-Lehecka, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per Jannik pioggia terminataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE SINNER-LEHECKA VENISSE CANCELLATA A CAUSA DELLA PIOGGIA LA DIRETTA LIVE DI... Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Lehecka 6 4 ATP Miami 2026... Temi più discussi: Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Sinner-Lehecka vale il titolo a Miami (e il Sunshine Double): appuntamento alle 21; Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami; Sinner, chi è Lehecka, finalista a Miami. Rischio rinvio: cosa succede se salta il match. Sinner-Lehecka, diretta live finale Miami: Jannik rompe subito l'equilibrioDiretta live della finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, con l'azzurro che punta a completare uno storico Sunshine Double ... sport.virgilio.it Diretta Sinner Lehecka (2-1) | Finale Miami Open 2026 streaming video tv: break! (oggi 29 marzo)Diretta Sinner Lehecka finale Miami Open 2026 streaming video tv oggi domenica 29 marzo: orario e risultato live del match per il Sunshine Double. ilsussidiario.net Sinner - Lehecka in campo per la finale del Master 1000 di Miami DIRETTA L'incontro è cominciato con più di un'ora e mezzo di ritardo per la pioggia. Ripresa la finale del doppio femminile con Errani e Paolini #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/ - facebook.com facebook Sinner-Lehecka, finale a Miami in diretta | Jannik a caccia del secondo titolo in Florida x.com