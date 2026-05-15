Una nuova penna per sopracciglia di un noto marchio di cosmetici è stata introdotta sul mercato. Si rivolge a chi desidera riempire le aree con pochi peli o definire la forma con tratti dettagliati. La sua formulazione promette una lunga durata, rendendola adatta all’uso quotidiano. La penna è progettata per essere facile da impugnare e permette di creare linee precise senza difficoltà. È disponibile in diverse tonalità per adattarsi a vari colori di sopracciglia.

Perché davanti a un make-up a regola d’arte, se le sopracciglia sono poco definite e curate si rischia di realizzare un look che, a colpo d’occhio, non risulterà mai veramente completo. Ma imparare a prendersi cura delle sopracciglia day by day, definendole ed eventualmente colorandole, non è affatto semplice. Per molte, infatti, è un processo fatto di molti dubbi: dalla forma al colore passando per il tratto e il tanto temuto effetto fake. Io di matite, penne e pennarelli ne ho provati tanti - solo al momento ne ho ben 3 nella mia vanity table, e dopo svariate prove e acquisti ripetuti, alcuni prodotti hanno conquistato definitivamente l’olimpo dei miei must have. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La penna per sopracciglia di KIKO che dura a lungo e adatta a tutti

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