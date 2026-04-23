KIKO Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour | tutti gli usi migliori per un make-up completo

Il prodotto KIKO Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour viene descritto come uno strumento versatile per il trucco del viso. È progettato per creare effetti di chiaroscuro e definire i lineamenti, permettendo di modellare il volto e accentuare gli sguardi. La sua formulazione cremosa e la forma stick lo rendono facile da applicare e sfumare, offrendo diverse possibilità di utilizzo per un make-up completo.

Declinato in colorazioni fredde e calde che ben si prestano sia a creare chiaroscuri che ridefiniscono i lineamenti, sia a scaldare il viso e dargli un aspetto baciato dal sole, sfrutta la formula cremosa e pigmentata per creare sfumature e linee che possono ridisegnare non solo il viso, ma anche i suoi tratti. Sì, esatto: anche su occhi e labbra, lo stick dalle sfumature color terra può diventare il mezzo con cui giocare con prospettive e volumi in tutta semplicità. KIKO Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour, lo stick versatile per un trucco full face Se la propria idea di make-up corrisponde a una trousse minimale, fatta di pochi prodotti multiuso, lo stick per il contouring di KIKO non potrebbe che avanzare come uno degli elementi che non possono mancare al suo interno.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - KIKO Milano Sculpting Touch Creamy Stick Contour: tutti gli usi migliori per un make-up completo Notizie correlate Kiko Milano e la collezione make-up speciale per Milano Cortina 2026KIKO Milano ha lanciato per l'occasione la limited edition Milano Cortina 2026, una collezione di Prodotti Ufficiali su Licenza che celebra ogni... Kiko Milano firma il make-up degli artisti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026Il brand ha trasformato in immagini, luce e movimento il tema ufficiale della Cerimonia di Apertura «Armonia» traducendolo in un linguaggio beauty...