La competizione per la presidenza della Consob si fa più intensa dopo il ritiro di Federico Freni, che aveva inizialmente annunciato la sua candidatura. La discussione si concentra ora sulla scelta di un nuovo candidato, con alcuni, tra cui il ministro degli affari europei, che evidenziano la necessità di un profilo tecnico. La questione riguarda direttamente Palazzo Chigi e la maggioranza di governo, che devono stabilire chi guiderà l’autorità di controllo sui mercati finanziari nei prossimi anni.

Il ritiro di Federico Freni dalla corsa per la presidenza della Consob ripropone l’urgenza della nomine della autorità di garanzia all’attenzione di Palazzo Chigi e della maggioranza. Della questione hanno infatti discusso la premier Giorgia Meloni e i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani nelle "due chiacchiere" di vero e proprio vertice che hanno fatto posporre di oltre un’ora il Consiglio dei ministri. Anche se per adesso non sono emerse nuove candidature ufficiali per la Consob e l’ Antitrust, oggetto rispettivamente delle mire di area leghista e forzista. Con il passo di lato del sottosegretario all’Economia sponsorizzato dalla Lega del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La partita delle nomine. Confronto su Consob. Tajani: serve un tecnico

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