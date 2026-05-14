La partita delle nomine Il leghista Freni si ritira dalla corsa per Consob

Federico Freni, esponente della Lega, ha deciso di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob. La sua scelta lascia il campo libero per le altre candidature e riporta la discussione sulle nomine all’interno della maggioranza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e cambia gli equilibri nella partita per la guida dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

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Federico Freni rinuncia alla corsa per la presidenza della Consob e in maggioranza la palla torna al centro. La partita per assegnare la guida dell’Authority resta aperta e continua ad agitare – e non poco – la coalizione di governo. Il passo indietro del leghista, sottosegretario al Mef (nella foto), arriva dopo un braccio di ferro durato mesi. Con il favorito di via Bellerio bloccato dai veti di Forza Italia. "Ha prevalso la linea del segretario Antonio Tajani, serve un nome terzo e di alto profilo", gongola un big azzurro in Transatlantico. Dove invece il leader del Carroccio Matteo Salvini evita di rispondere alle domande sul tema. Scuro in volto, incalzato dai cronisti, taglia corto: "Oggi non parlo".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La partita delle nomine. Il leghista Freni si ritira dalla corsa per Consob ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il sottosegretario leghista Federico Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob, Giorgetti: “Decisione sua” Freni si ritira dalla corsa alla Consob: sfuma la candidatura sostenuta dalla LegaDopo le tensioni nella maggioranza e le resistenze di Forza Italia sulla guida dell'Autorità di vigilanza finanziaria, il sottosegretario... Temi più discussi: Consob, Federico Freni si sfila dalla corsa: nuova tensione nella maggioranza sulla guida dell'Authority; La partita delle nomine. Il leghista Freni si ritira dalla corsa per Consob; Consob, la rinuncia di Freni. Riaperta la partita nomine; Nomine, per Consob e Antitrust avanza il ticket Freni-Valentino. La partita delle nomine. Il leghista Freni si ritira dalla corsa per ConsobFederico Freni rinuncia alla corsa per la presidenza della Consob e in maggioranza la palla torna al centro. La partita per assegnare la guida dell’Authority resta aperta e continua ad agitare – e non ... quotidiano.net Consob, Freni si ritira dalla corsa alla presidenzaPasso indietro del sottosegretario all'Economia dopo il no di Forza Italia a una figura politica in transito dal governo: Non voglio essere elemento di divisione ... tg24.sky.it