Gli studenti e i professionisti dell’orchestra si sono incontrati in un concerto che ha coinvolto quattro istituti marchigiani. L’evento ha visto i giovani partecipare alle prove e alle esibizioni con i musicisti esperti, creando un momento di confronto tra diverse generazioni e livelli di esperienza. La rete di coordinamento tra le scuole è stata gestita da un team incaricato di favorire l’integrazione tra le diverse realtà scolastiche e artistiche della regione.

? Cosa scoprirai Come faranno gli studenti a suonare con i professionisti dell'orchestra?. Chi ha coordinato la rete tra i quattro istituti marchigiani?. Perché questa collaborazione tra scuole punta sulla solidarietà territoriale?. Quali impatti avrà questo esperimento musicale sulla comunità locale?.? In Breve Rete coinvolge istituti Binotti di Pergola, Giò Pomodoro e Tacchi-Venturi di San Severino Marche.. Dirigenti Fiorucci, Spogli, Sterlicchi e Scattolini coordinano la sinergia tra i quattro centri.. Progetto promuove solidarietà territoriale tra Moie, Pergola, Terre Roveresche e San Severino Marche.. Studenti del corso musicale di Moie collaborano con l'orchestra professionale Insieme per gli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti e professionisti: un concerto per unire le scuole con la musica

Mocked as a Country Girl, Her True Identity Shocks All—After the Breakup,Everyone Wants Her! #drama

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