La nuova vita di Francesco e Meryem grazie ad un boccale di birra
Francesco e Meryem hanno iniziato una nuova fase della loro vita grazie a un semplice boccale di birra. In un ambiente di lavoro, hanno riferito di sentirsi accolti, rispettati e parte integrante del team. Questa esperienza rappresenta per loro un traguardo importante, dopo aver affrontato condizioni di lavoro che ora descrivono come più armoniose. La loro testimonianza evidenzia un cambiamento positivo legato a un momento di condivisione e di vicinanza tra colleghi.
“Lavorare in queste condizioni di armonia per me rappresenta un traguardo molto importante, un risultato a cui ambivo da tempo: mi sento accolta, rispettata e realmente parte della squadra". Le parole di Meryem, giovane ragazza di 24 anni di Lentate sul Seveso, la cui disabilità uditiva aveva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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