Negli Stati Uniti, alcuni automobilisti hanno ricevuto messaggi SMS che sembrano notifiche di sanzioni stradali false. Questi messaggi includono codici QR che, una volta scansionati, permettono ai truffatori di ottenere dati personali e di sottrarre denaro. La trappola QR è stata segnalata in più stati, con un costo di circa 6,99 dollari per ogni truffa.

Truffatori informatici colpiscono automobilisti in diversi stati americani tramite SMS falsi che simulano sanzioni stradali, utilizzando codici QR per sottrarre dati sensibili e denaro. L’inganno parte da un messaggio che avvisa l’utente di aver ricevuto un ultimo sollecito per una violazione del codice della strada. La comunicazione spinge a effettuare un pagamento immediato per evitare conseguenze legali, indirizzando la vittima verso un codice QR. Questa tecnica si è già diffusa in almeno nove aree geografiche, toccando Texas, Virginia, North Carolina, New Jersey, Illinois, Connecticut, oltre a California e Georgia. Gli aggressori utilizzano un linguaggio giuridico molto convincente, sostenendo che il veicolo sia oggetto di una violazione non pagata e che la pratica sia entrata nella fase di esecuzione formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola QR: la nuova truffa da 6,99$ per rubare i tuoi dati

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