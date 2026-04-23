Truffa online | falso sito Agenzia delle Entrate ruba i dati

È stato segnalato un tentativo di truffa online che prende di mira i cittadini attraverso un sito falso che impersona l'Agenzia delle Entrate. Il sito, realizzato con un dominio contraffatto, è stato individuato nella zona di Città della Spezia e mira a raccogliere indebitamente dati personali e finanziari degli utenti. Questa operazione di phishing mette a rischio le informazioni sensibili di chi visita la pagina fraudolenta.

? Cosa sapere Phishing su falso sito Agenzia delle Entrate segnalato a Città della Spezia.. L'uso di domini contraffatti espone i dati personali e finanziari dei contribuenti.. Un attacco informatico mirato a sottrarre le credenziali degli utenti sta colpendo i cittadini attraverso una finzione digitale che imita l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, con segnalazioni di pericolo provenienti da Città della Spezia. La manovra fraudolenta si basa sulla creazione di una pagina di accesso contraffatta, progettata per ingannare chi cerca di consultare i propri servizi fiscali online. I malintenzionati utilizzano domini che non hanno alcun legame con il sito istituzionale, sfruttando indirizzi web differenti da quelli ufficiali per intercettare i dati sensibili dei contribuenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa online: falso sito Agenzia delle Entrate ruba i dati Notizie correlate Modello 730, è online sul sito dell’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e la relativa documentazione per la dichiarazione dei redditi con modello 730 da presentare nel 2026,... Truffa Agenzia delle Entrate via email: come funziona e cosa fareNegli ultimi mesi si è registrato un aumento significativo dei tentativi di phishing che sfruttano il nome dell’Agenzia delle Entrate per ingannare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: False email dal Ministero della Salute: tentativi di truffa; Phishing, false e-mail del Ministero della Salute. Come difendersi dalla truffa; Il phishing torna in azione e punta alle credenziali; False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: Sono tentativi di truffa. Falsi siti per truffare i clienti onlineITALIA: Offerte a prezzi stracciati su portali web che riproducono quelli dei marchi più noti: è il raggiro su cui mette in guardia la polizia postale ... toscanamedianews.it Truffe online: come riconoscere i siti di compravendita fraudolentiSiti di compravendita fraudolenti in aumento: ecco come riconoscerli, evitare pagamenti rischiosi e segnalare le truffe online. chiccheinformatiche.com Finto rinnovo della tessera sanitaria, nuova truffa online: ecco come funziona e cosa si rischia - facebook.com facebook