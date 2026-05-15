Il 15 maggio 2026 a Barlassina, si ricorda il cinquantesimo anniversario di un incidente industriale avvenuto in un'azienda locale. Secondo le testimonianze, l'azienda coinvolta avrebbe cercato di nascondere quanto accaduto, ma i lavoratori minacciarono di interrompere le attività se non fosse stato fatto un riconoscimento pubblico. Solo in seguito, l'azienda avrebbe ammesso l'incidente, che aveva provocato una nube nera e contaminazioni nell'area circostante.

Barlassina, 15 maggio 2026 – Mezzo secolo fa, aveva cominciato in quel posto al Nord di cui gli aveva parlato tanto lo zio. Amedeo Argiuolo aveva appena 18 anni quando aveva mollato il paesello, Lusciano, in provincia di Caserta ed era emigrato in Brianza. Dove c’era da lavorare in una grossa ditta come operaio “fuochista” e poi, chissà. Mettere a frutto i suoi studi da perito elettrotecnico. Quello che però Amedeo Argiuolo non poteva immaginare, è che quando gli sembrava di essersi stabilizzato, tanto che si era sposato e messo al mondo tre figli, tutto questo era stato messo a repentaglio dal più grande disastro ecologico che l’Italia avesse conosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nube nera dell’Icmesa: “L’azienda tentò di insabbiare, noi minacciammo di non entrare più. E dovettero ammettere l’incidente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'inferno di fuoco visto dal drone: nube nera e fiamme altissime nello stabilimentoLe immagini del drone mostrano l'inferno di fuoco che all'alba di oggi, giovedì, ha colpito uno stabilimento a San Colombano, frazione del Comune di...

Leggi anche: Pauroso incendio alla Biennale di Venezia: le immagini della nube nera sulla laguna (video)