Un incendio improvviso si è verificato presso la Biennale di Venezia, generando una densa colonna di fumo nero visibile dalla tarda mattinata sulla laguna. Le fiamme hanno coinvolto una struttura all’interno della manifestazione, attirando l’attenzione di passanti e residenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un improvviso incendio è scoppiato alla Biennale rossa di Venezia. Una colonna di fumo scuro è visibile sopra Venezia dalla tarda mattinata. Poco prima delle 10 è scattato l’allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco per un incendio divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico. La sede dell’esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento degli operatori del 115, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Il vento forte ha rinfocolato i materiali incendiati e bonificati costringendo a un intervento a più riprese dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pauroso incendio alla Biennale di Venezia: le immagini della nube nera sulla laguna (video)

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