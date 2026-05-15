La nota della Farnesina | Italiani morti alle Maldive | recupero delle salme iniziato Condizioni meteo ancora avverse

Da firenzepost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Farnesina ha comunicato che sono state avviate le operazioni di recupero delle salme degli italiani deceduti nelle Maldive. Le condizioni meteorologiche in zona restano avverse, rendendo più complesso il processo. L’ambasciatore italiano a Colombo si è recato a Male per seguire da vicino l’intervento. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali aggiornamenti o responsabilità. La situazione rimane sotto osservazione, con le autorità locali e italiane impegnate nelle operazioni di recupero.

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A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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