Le autorità delle Maldive hanno avviato il recupero delle salme di cittadini italiani deceduti nel paese. Le condizioni meteorologiche rimangono avverse, con mare mosso e vento forte che ostacolano le operazioni di recupero. L'ambasciatore italiano a Colombo si è recato a Male per seguire da vicino le operazioni. Finora sono state recuperate alcune delle salme, mentre le operazioni di ricerca continuano nonostante le difficoltà atmosferiche. La Farnesina sta coordinando le attività con le autorità locali.

A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Italiani morti alle Maldive: recupero delle salme iniziato. Condizioni meteo ancora avverse

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