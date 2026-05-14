Morti cinque italiani alle Maldive durante un’immersione Con condizioni meteo avverse

Cinque cittadini italiani sono deceduti alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, durante un’immersione subacquea. Le autorità locali hanno riferito che si trovavano in esplorazione nelle grotte a circa 50 metri di profondità quando si sono verificati i decessi. Le condizioni meteorologiche avverse sono state segnalate come causa potenziale dell’incidente, che ha coinvolto un gruppo di subacquei italiani. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità maldiviane, che stanno conducendo le indagini del caso.

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COLOMBO (MALDIVE) – Cinque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità maldiviane. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. Il personale dell’ambasciata sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza. Secondo i media delle Maldive, le condizioni meteo durante l’immersione di 5 cittadini italiani erano avverse. Il Met Office aveva emesso un’allerta gialla per l’area per vento forte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morti cinque italiani alle Maldive durante un’immersione. Con condizioni meteo avverse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Strage in agricoltura. Cinque morti in quattro giorni; L’Inter non si ferma più e conquista anche la Coppa Italia: battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico; Cinque braccianti morti in quattro giorni: Flai Cgil: È l’esito dello sfruttamento. Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione x.com Cinque turisti italiani sono morti in una grotta durante un’escursione subacquea alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Erano a bordo dell’imbarcazione ‘Duke of York’ e risultavano scomparsi dopo un’esplorazione a 50 metri di ... fanpage.it Maldive, morti cinque italiani durante un'immersioneCinque italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive. Lo confermano anche le autorità di Malé. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. rainews.it