Lunedì una nave umanitaria attraccherà a Ravenna. La Ocean Viking, gestita dall'organizzazione non governativa Sos Mediterranée, si trova in viaggio con 131 migranti a bordo. La città è stata scelta come porto sicuro per l'assegnazione ufficiale. La nave si trova attualmente in navigazione e l’arrivo è previsto tra pochi giorni.

Una nuova nave umanitaria è attesa in città: alla Ocean Viking della ong Sos Mediterreanée è stata infatti assegnata Ravenna come porto sicuro. L’imbarcazione, tra ieri e martedì, ha effettuato due salvataggi che hanno portato a bordo 131 persone. Ieri mattina sono stati tratti in salvo 56 migranti che si trovavano in una imbarcazione in vetroresina in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso libica. All’arrivo dei soccorritori uno dei naufraghi non respirava. L’uomo è stato immediatamente portato a bordo e ha ricevuto le prime cure. Non c’è stato nulla da fare e poco dopo è stato dichiarato il decesso. Gli altri sono stati portati a bordo insieme ai naufraghi salvati il giorno precedente, si tratta di 75 persone che erano rimaste in mare per cinque giorni e quattro notti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo la Ocean Viking. La nave con 131 migranti attesa a Ravenna lunedì

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