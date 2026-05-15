La movida che cambia | inaugurati Pescheria e Oma sushi bar in piazza della Libertà svelata intanto la sede di Bukies
Mercoledì sera sono stati inaugurati Pescheria e Oma sushi bar, due nuovi locali situati in piazza della Libertà. Pescheria si trova al piano terra, mentre Oma sushi bar si trova al primo piano dello stesso edificio. Contestualmente, è stata annunciata anche la sede di Bukies. La movida nella zona sta quindi cambiando con l’apertura di queste nuove attività, che portano un’offerta diversa e rinnovata in un’area già frequentata.
Hanno aperto i battenti, mercoledì sera, Pescheria, il noto ristorante di pesce e Oma sushi bar, rispettivamente al piano terra e al primo piano di uno degli edifici di piazza della Libertà. Pescheria, come annunciato dai titolari, offrirà il gusto e l'eccellenza di sempre, ma da una prospettiva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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