La movida che cambia | inaugurati Pescheria e Oma sushi bar in piazza della Libertà svelata intanto la sede di Bukies

Mercoledì sera sono stati inaugurati Pescheria e Oma sushi bar, due nuovi locali situati in piazza della Libertà. Pescheria si trova al piano terra, mentre Oma sushi bar si trova al primo piano dello stesso edificio. Contestualmente, è stata annunciata anche la sede di Bukies. La movida nella zona sta quindi cambiando con l’apertura di queste nuove attività, che portano un’offerta diversa e rinnovata in un’area già frequentata.

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