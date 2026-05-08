La Salerno che cambia | Pescheria si trasferisce in piazza della Libertà a breve apre anche un nuovo sushi bar
A Salerno, la pescheria si trasferisce in piazza della Libertà, mentre a breve aprirà anche un nuovo sushi bar. La pescheria ha cambiato sede, mantenendo la stessa identità, e si trova ora in una zona centrale. Parallelamente, si prepara l’apertura di un locale dedicato al sushi, che arricchirà l’offerta gastronomica della zona. La città continua a rinnovarsi con nuove aperture e spostamenti di attività commerciali.
"Nuova cornice, stessa firma. Da sempre raccontiamo il mare attraverso la materia prima, la cura dei dettagli e una cucina che parla di autenticità. Oggi questo racconto continua in una nuova casa, affacciata su uno degli scorci più suggestivi della città": lo annuncia lo staff del noto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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