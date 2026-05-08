La Salerno che cambia | Pescheria si trasferisce in piazza della Libertà a breve apre anche un nuovo sushi bar

A Salerno, la pescheria si trasferisce in piazza della Libertà, mentre a breve aprirà anche un nuovo sushi bar. La pescheria ha cambiato sede, mantenendo la stessa identità, e si trova ora in una zona centrale. Parallelamente, si prepara l’apertura di un locale dedicato al sushi, che arricchirà l’offerta gastronomica della zona. La città continua a rinnovarsi con nuove aperture e spostamenti di attività commerciali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Nuova cornice, stessa firma. Da sempre raccontiamo il mare attraverso la materia prima, la cura dei dettagli e una cucina che parla di autenticità. Oggi questo racconto continua in una nuova casa, affacciata su uno degli scorci più suggestivi della città": lo annuncia lo staff del noto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Piazza della Libertà accoglie i migliori food truck e anche gli artisti di strada: "Si apre una stagione di eventi"“Iniziative di questo tipo – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – rappresentano occasioni importanti per far vivere il... Anche Fiditalia si trasferisce al Park West: il nuovo headquarter (che riunisce tutti i dipendenti di Milano)Il grande campus direzionale Park West di via Bisceglie a Milano accoglie gli uffici di Fiditalia raggiungendo l'occupazione di circa tre quarti... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La Salerno che cambia: Pescheria si trasferisce in piazza della Libertà, a breve apre anche un nuovo sushi bar; Vendetta ultrà, una bomba esplode all'Arechi. E la Fiorentina sprofonda; Un braccialetto che cambia colore per segnalare alterazioni nelle bevande; Europe Day all’Università di Salerno venerdì 8. Malattia Sabrina Salerno, come sta ora? | Quando mi hanno detto che avevo un tumore è cambiato tuttoSabrina Salerno, come sta dopo il tumore al seno: Mi sono aggrappata ai medici, la prevenzione ci salva la vita Sabrina Salerno torna nel salotto di Verissimo su Canale Cinque da Silvia Toffanin. La ... ilsussidiario.net Cosa sta succedendo a Salerno il 7 Maggio 2026 "Tutte le notizie a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Rivedi la puntata completa sul nostro sito! #cronaca #eseiprotagonista #attualità #eventiSalerno #notizie2026 #notizieLocali #Salerno #lir facebook