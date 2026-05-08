La Salerno che cambia | Pescheria apre in Piazza della Libertà arriva anche Oma Sushi Bar

A Piazza della Libertà sono state inaugurate una nuova pescheria e un sushi bar, segnando un aggiornamento nel panorama delle attività di ristorazione della zona. La pescheria si trova ora in una posizione centrale, mentre il sushi bar ha aperto le sue porte in uno degli spazi già esistenti. La zona continua a vedere un incremento di esercizi dedicati al settore gastronomico, con l’obiettivo di offrire alternative ai clienti locali e ai visitatori.

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Piazza della Libertà continua a cambiare volto e ad accogliere nuove attività dedicate alla ristorazione. Il 13 maggio sarà una giornata di inaugurazioni per uno degli spazi più suggestivi del waterfront cittadino. Alle ore 20 aprirà ufficialmente la nuova sede di Pescheria, noto ristorante di cucina di mare che si trasferisce in Piazza della Libertà. “Nuova cornice, stessa firma. Da sempre raccontiamo il mare attraverso la materia prima, la cura dei dettagli e una cucina che parla di autenticità. Oggi questo racconto continua in una nuova casa, affacciata su uno degli scorci più suggestivi della città”, annuncia lo staff del locale. Nella stessa giornata, alle ore 18, è prevista anche l’inaugurazione di Oma Sushi Bar, nuovo spazio dedicato alla cucina orientale.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - La Salerno che cambia: Pescheria apre in Piazza della Libertà, arriva anche Oma Sushi Bar Notizie correlate Leggi anche: La Salerno che cambia: Pescheria si trasferisce in piazza della Libertà, a breve apre anche un nuovo sushi bar Piazza della Libertà accoglie i migliori food truck e anche gli artisti di strada: "Si apre una stagione di eventi"“Iniziative di questo tipo – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – rappresentano occasioni importanti per far vivere il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Salerno che cambia: Pescheria si trasferisce in piazza della Libertà, a breve apre anche un nuovo sushi bar; A Faenza si festeggia la patrona e cambia la viabilità: ecco tutte le modifiche in programma; Serena Bortone presenta il suo libro a Napoli: Le mie dirimpettaie donne in cerca di libertà; Sotto Piazza della Libertà, vandali in azione. La Salerno che cambia: Pescheria apre in Piazza della Libertà, arriva anche Oma Sushi BarPiazza della Libertà continua a cambiare volto e ad accogliere nuove attività dedicate alla ristorazione. Il 13 maggio sarà una giornata di inaugurazioni ... zon.it Piazza della Libertà tra nuove attività e giacigli di fortunaSono tre le attività commerciali pronte ad aprire i battenti sotto i portici del Crescent su piazza della Libertà a Salerno. Sono infatti le prime tre attività che inaugurano così la stagione - attesa ... ilmattino.it BUON POMERIGGIO AMMIRANDO SALERNO DA PIAZZA DELLA LIBERTÀ foto Antonio Capuano - facebook.com facebook