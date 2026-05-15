La morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta a Massa il 15 maggio 2026, è stata determinata da una serie di cause, tra cui un pugno sferrato durante un’aggressione in piazza Palma. Il 47enne avrebbe subito un’emorragia cerebrale che ha portato al decesso. La polizia ha arrestato alcuni giovani coinvolti nell’attacco, mentre le autorità stanno ancora analizzando le circostanze che hanno portato alla tragedia. La vicenda si inserisce in un quadro di azioni violente avvenute in quella zona.

Massa, 15 maggio 2026 – Sarebbe una concatenazione di cause, con prevalenza per il pugno iniziale, ad aver innescato l’emorragia cerebrale per il 47enne Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza Palma a Massa dopo l’aggressione di alcuni giovani poi arrestati. A distanza di un mese, è stata depositata la perizia del professor Francesco Ventura dell’Università di Genova, che ha eseguito l’autopsia. Una serie di cause. Nel documento si parlerebbe di una serie di cause che avrebbero portato al decesso, con inizio il pugno inferto a Bongiorni, poi accompagnato dalla caduta a terra con conseguente colpo alla testa e altri colpi inferti al 47enne massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di Bongiorni: una serie di cause, tra cui il pugno iniziale, alla base del decesso dopo l’aggressione

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