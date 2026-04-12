Due giovani sono stati fermati con l’accusa di concorso in omicidio volontario in relazione alla morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta dopo un’aggressione avvenuta davanti al figlio. La procura di Massa ha avviato le indagini e ha disposto il fermo dei due sospettati. L’incidente si è verificato in un’area pubblica e ha portato alla tragica perdita dell’uomo. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità investigative.

Con l’accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di tre giovani, e di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, e di un minorenne, per la morte del 46enne Giacomo Bongiorni (davanti agli occhi del figlio 11enne e della sua compagna), avvenuta nella notte nel centro cittadino in seguito ad un’aggressione da parte di un gruppo di giovani, tra i quali alcuni minorenni. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni. I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo ad identificare tutti i soggetti coinvolti, spiega la procura e sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La morte di Giacomo Bongiorni dopo l'aggressione davanti al figlio: fermati due giovani

Giacomo Bongiorni morto a Massa dopo l’aggressione davanti al figlio: fermati 3 ragazzi, uno è minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati dopo la morte di Giacomo Bongiorni, aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa.

Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio 11enne da un gruppo di ragazzi: tre giovani fermati per omicidio, c’è anche un minorennePer la morte del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito da un gruppo di giovani e deceduto davanti al figlio di 11 anni, i carabinieri hanno sottoposto...