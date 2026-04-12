Tre giovani sono stati fermati dalla procura di Massa con l’accusa di concorso in omicidio volontario. La vicenda riguarda la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta dopo un'aggressione avvenuta davanti al suo figlio. Le autorità hanno avviato le indagini e disposto i fermo. La notizia si riferisce a un episodio di violenza che ha portato alla tragica perdita dell’uomo.

Con l’accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di tre giovani, e di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, e di un minorenne, per la morte del 46enne Giacomo Bongiorni (davanti agli occhi del figlio 11enne e della sua compagna), avvenuta nella notte nel centro cittadino in seguito ad un’aggressione da parte di un gruppo di giovani, tra i quali alcuni minorenni. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni. I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo ad identificare tutti i soggetti coinvolti, spiega la procura e sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La morte di Giacomo Bongiorni dopo l'aggressione davanti al figlio: fermati tre giovani

La morte di Giacomo Bongiorni dopo l'aggressione davanti al figlio: fermati due giovaniCon l’accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di tre giovani, e di 19 e 23 anni, entrambi di...

Giacomo Bongiorni morto a Massa dopo l’aggressione davanti al figlio: fermati 3 ragazzi, uno è minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati dopo la morte di Giacomo Bongiorni, aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa.