' La moda a palazzo' visita esperenziale a Palazzo Reale
È stata inaugurata una visita esperienziale a Palazzo Reale dedicata alla moda e agli stili dell’epoca. L’esposizione si concentra su stoffe pregiate, gioielli e dettagli raffinati che caratterizzavano l’abbigliamento e gli accessori di corte. Le stanze del palazzo si trasformano in un percorso attraverso i vari momenti storici, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino i tessuti e gli ornamenti usati dai protagonisti di quei tempi. L’iniziativa propone un’immersione nel passato attraverso gli oggetti che testimoniavano la vita di corte.
Tra stoffe preziose, gioielli e dettagli raffinati, la moda racconta molto della vita di corte e dei suoi protagonisti. Durante la visita, l’attenzione sarà rivolta agli abiti esposti e a quelli rappresentati nei ritratti, per scoprire come cambiavano gli stili attraverso le diverse dinastie e le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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