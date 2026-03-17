Oggi le guide turistiche di ConfGuide si sono riunite a Pisa per una visita formativa che ha incluso il Palazzo Reale e alcune navi antiche. L’obiettivo era approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale attraverso un tour guidato che ha permesso di esplorare le principali attrazioni museali e storiche della zona. L’evento si è svolto in modo da favorire un migliore approccio alla promozione turistica della città.

Pisa, 14 marzo 2026 - Valorizzare la promozione culturale della città e della sua straordinaria rete museale. Con questo obiettivo si sono tenuti gli educational formativi dedicati alle guide turistiche di ConfGuide Confcommercio Pisa, in due appuntamenti distinti organizzati al Museo Nazionale di Palazzo Reale e al Museo delle Navi Antiche. “Due iniziative che rientrano nell'accordo di partnership recentemente siglato da Confcommercio Pisa e Musei Nazionali di Pisa, che ringraziamo per questa opportunità” dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “L'accordo ha tra le sue finalità la promozione e divulgazione dell’offerta culturale cittadina con l'obiettivo di favorire una maggiore permanenza dei visitatori in città e sul territorio provinciale, incentivando itinerari alternativi alle mete più conosciute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palazzo Reale e Navi Antiche: visita formativa per le guide turistiche di ConfGuide

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