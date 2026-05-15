La Misericordia di Empoli riceve un prezioso strumento per le diagnosi dermatologiche

La Misericordia di Empoli ha ricevuto un nuovo strumento destinato alle diagnosi dermatologiche. L’evento si è svolto in occasione di una ricorrenza particolare, diventata un’occasione per un atto di solidarietà nei confronti della comunità locale. La consegna dello strumento è stata ufficializzata durante una cerimonia pubblica, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’associazione. Questo acquisto rappresenta un passo avanti nelle risorse disponibili per il servizio sanitario territoriale.

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