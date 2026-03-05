Gli Its academy days Le scuole orientano | Strumento prezioso

Gli Its Academy Days si sono svolti in due giorni dedicati all’orientamento, durante i quali le scuole hanno presentato gli strumenti disponibili per aiutare gli studenti a scegliere il percorso formativo più adatto. L’evento ha coinvolto istituti e aziende, offrendo informazioni sui programmi e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati illustrati i benefici di percorsi tecnici e professionali, evidenziando il ruolo delle Its come ponte tra studio e professione.

Due giorni per orientarsi in quel mondo dell'istruzione che diventa l'anticamera del mondo del lavoro. Due giorni per capire e conoscere le opportunità offerte dagli Its. Ieri e oggi, infatti, il Villaggio scolastico della città della Vespa è al centro dei Pontedera Its Academy Days. Per celebrare questa nuova edizione, all'Istituto Marconi si è tenuto un incontro con i rappresentanti di tutte le scuole superiori cittadine e con le rappresentanze della Regione Toscana e del Comune. "Ringrazio i docenti che hanno lavorato a questo progetto – esordisce Luigi Vittipaldi, dirigente del Fermi e reggente del Marconi –. Il lavoro più importante lo hanno fatto loro".