La Milano Fashion Week dice addio alle pellicce ma non le vieta formalmente

Durante l'edizione di quest'anno della Milano Fashion Week, le pellicce non sono state presenti sulle passerelle. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha deciso di non includerle nel calendario delle sfilate, lasciando intendere una volontà di distanziarsi da questo simbolo del lusso. Tuttavia, non è stata approvata alcuna legge ufficiale che vieti le pellicce, e la loro presenza o assenza rimane a discrezione degli stilisti e dei brand partecipanti.

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Per anni la pelliccia è stata uno dei simboli più riconoscibili del lusso in passerella. Ora la Camera Nazionale della Moda Italiana prova a spingerla fuori dalla Milano Fashion Week. Non con un divieto vero e proprio, però: con una moral suasion. La CNMI ha infatti pubblicato nuove linee guida che invitano i brand a non presentare capi o accessori con pelliccia animale durante le sfilate milanesi a partire da settembre 2026. Ma il documento chiarisce subito un punto: l’adesione resta «su base volontaria» e non comporterà sanzioni o esclusioni per chi deciderà di ignorarlo. La linea morbida di Milano. Milano, quindi, a differenza di Londra, New York o Copenaghen non diventa formalmente “fur free”. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Milano Fashion Week dice addio alle pellicce Sullo stesso argomento Svolta storica alla Milano Fashion Week, la Camera della Moda dice addio alle pellicce: nessun divieto, ma linee guidaLa Camera nazionale della moda italiana ha annunciato oggi che non promuoverà più la pelliccia in occasione della Milano Fashion Week, di cui è... Marco De Vincenzo lascia Etro: l’addio dopo l’ultima sfilata alla Milano Fashion WeekEra una notizia già nell’aria da molti mesi tra gli addetti ai lavori, un’indiscrezione insistente che nei corridoi del fashion system attendeva solo... La Milano Fashion Week volta pagina: stop alla promozione delle pellicce. Arriva un segnale forte dalla Camera Nazionale della Moda Italiana: il futuro del fashion è innovazione, sostenibilità e materiali cruelty-free #FurFree #MFW #AnimalFreeFashion lav.i x.com Ora anche la Milano Fashion week sarà fur freeLa Camera nazionale della moda italiana scrive nelle sue linee guida che non promuoverà più le pellicce durante la settimana milanese. La decisione è il risultato di un confronto con le organizzazioni ... vita.it La Milano Fashion Week dice addio alle pellicce: l’alta moda italiana non promuoverà più la crudeltà in passerellaLa Milano Fashion Week non promuoverà più le pellicce: la Camera Nazionale della Moda Italiana pubblica le prime linee guida fur-free, dopo il confronto con LAV, Humane World for Animals e Collective ... greenme.it La supermodella italiana Bianca Balti indossa un look ispirato a un giovane talento durante la settimana della moda di Milano, firmato dall'Istituto progettato da Galib Gassanoff alla cerimonia del Quirinale in vista del 71° David di Donatello in Piazza del Quirin reddit